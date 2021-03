Basket, sabato Saronno al via. Coronavirus permettendo

SARONNO – Basket, tutto è pronto per il via del campionato di C Gold regionale ma con il passaggio della Lombardia in Zona arancio scura dell’emergenza coronavirus, sono in corso valutazioni per decidere il da farsi. Secondo calendario, l’Az Saronno dovrebbe giocare sabato alle 19 in casa al Palasport Ronchi di via Colombo (a porte chiuse) contro lo Sporting Milano. Secondo appuntamento il 13 marzo per Saronno-Visport Legnano; poi il 20 marzo con Gallaratese-Saronno, il 28 marzo con Expo Inox Mortara-Saronno. Ancora, il 31 marzo è previsto Saronno-Baj Valceresio, il 7 aprile 7 Laghi Gazzada-Saronno ed il 10 aprile conclude il girone di andata Saronno-Varese academy.

Poi il girone di ritorno con conclusione programmata con l’ultimo turno di regular season il 29 maggio. Stagione dunque ultra-compatta per recuperare il tempo perduto e provare comunque a disputare l’annata, anche se i recenti e poco confortanti sviluppi dell’emergenza epidemiologica tornano a suscitare molti dubbi sul fatto che si possa davvero partire, e nel caso giungere a conclusione.

(foto archivio)

