COGLIATE – “Il direttivo, con voto unanime ha stabilito la momentanea interruzione di tutte le attività di tutte le squadre”. Lo fa sapere, con una nota, la Cogliatese calcio.

Spiegano i dirigenti del club di Cogliate: “La scelta è dettata non tanto da imposizioni procedurali e di regolamenti, quanto da un senso di responsabilità comunitaria che il direttivo ritiene debba prevalere su ogni altro aspetto. Per la tutela della salute di tutti e per rispetto doveroso di tutte quelle attività più importanti dell’attività sportiva, si veda la scuola, che sono state interrotte o limitate, la Cogliatese si ferma per essere pronta, senza più preoccupazioni e si spera nessun contagiato, a proporre di nuovo il meglio per i propri tesserati. Certi della comprensione di tutti, il direttivo conta di riaggiornare la prossima settimana ogni decisione in base anche agli sviluppi che ci saranno a livello regionale e nazionale”.