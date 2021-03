Coronavirus, il sindaco Crippa informa: aumento dei contagi a Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “Attualmente a Ceriano Laghetto sono, rispetto al 18 febbraio scorso quando avevamo 9 positivi e 203 persone in sorveglianza attiva, al 4 marzo abbiamo 22 persone positive e 229 persone in sorveglianza. C’è stato un aumento, comunque in linea con l’andamento dei contagi sul territorio ed in Lombardia. Invito tutti i concittadini a tenere comportamenti responsabili per evitare il contagio!” Così il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, che ieri sera in videomessaggio ha fatto il punto dell’andamento della pandemia sul territorio.

(foto: il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa)

05032021