Fondi regionali al Did, Grassi: “Erogati 70 mila euro a 27 attività commerciali del Saronnese”

Fondi regionali al Did, Grassi: “Erogati 70 mila euro a 27 attività...

CARONNO PERTUSELLA – GERENZANO – ORIGGIO – UBOLDO – CISLAGO – “Regione Lombardia ha destinato 100.000 euro al nostro Distretto del Commercio Did Antiche Brughiere. Questi contributi sono stati erogati la scorsa settimana nella misura di 70.000 euro a 27 attività tra i comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo. I contributi non sono all’altezza dei bisogni di oggi ma sono un segnale di sostegno per le attività che ne hanno saputo cogliere l’opportunità”.

Sono le parole di Rachele Grassi, presidente del Did e vicepresidente di Confcommercio Ascom Saronno si dice soddisfatta di questo primo risultato.

“A metà aprile sarà riaperto un bando per la distribuzione dei 30.000, euro che non sono stati distribuiti nella prima fase. Invito le attività a seguire i nostri canali istituzionali www.didantichebrughiere.it, i siti comunali e il sito di Confcommercio Ascom Saronno www.confcommerciosaronno.it per essere informati tempestivamente sui tempi di apertura e chiusura del bando e sui requisiti di partecipazione.”

Per chi ne ha fatto domanda, avendo i requisiti ridhiesti, si è visto riconosciuto un contributo a fondo perduto per investimenti effettuati dopo lo scorso 4 maggio.

05032021