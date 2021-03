Incendio alle porte di Caronno, lo spegne il padrone di casa

CARONNO PERTUSELLA – Mobilitazione dei mezzi di soccorso per un incendio sviluppatosi l’altra sera poco prima delle 20 in una casa di via Lazzaretto alla estrema periferia di Caronno Pertusella, nella zona industriale che si trova vicino al confine con Origgio. Pronta è stata la chiamata al comando della polizia locale ed ai vigili del fuoco del distaccamento di Saronno ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, nel giro di pochi istanti, tutto in realtà era già stato risolto. Era stato infatti direttamente il padrone di casa a spegnere quello che era un principio di incendio.

I pompieri saronnesi e le forze dell’ordine hanno eseguito gli accertamenti del caso per verificare che non vi fosse più pericolo, in fase di accertamenti le cause dell’accaduto, che comunque non ha causato gravi danni materiali.

(foto archivio: precedente intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno per un incendio avvenuto sempre nella zona)

