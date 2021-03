Vaccini, nuovo punto di distribuzione nella sede Croce rossa Alte Groane di Misinto

MISINTO – Il vaccino anti-Covid per i residenti di Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto e Lazzate sarà somministrato nella sede della Croce rossa Alte Groane di Misinto dai medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna.

I quattro Comuni delle Alte Groane sono pronti per partire: dopo settimane di intenso lavoro sinergico tra i Comuni, l’Asst e i medici di base hanno dato vita alla creazione del primo punto vaccini extra-ospedaliero della provincia di Monza e Brianza.

“L’importantissimo supporto avuto dalla Cri di Misinto, coordinata dal suo presidente Claudio Caronni, ci ha permesso di essere rapidissimi nell’attivazione degli spazi e nel coordinamento della macchina organizzativa” – dichiarano i sindaci – “con il supporto della protezione civile e dei medici di base, siamo pronti per partire”. Gli spazi sono stati messi a disposizione, predisposti ed organizzati per ospitare medici e cittadini che dovranno ricevere l’inoculazione del vaccino, proprio come previsto dal calendario regionale.

Ora si attende solamente la comunicazione della disponibilità dei vaccini, per poter ufficializzare i calendari e comunicare a coloro che hanno richiesto il vaccino, il giorno in cui presentarsi nella sede.

“Sono molto contento del risultato ottenuto perché è frutto di un grande lavoro di squadra, tra Sindaci del territorio e con la collaborazione tra associazioni locali, dalla Croce Rossa alla Protezione civile, passando per altri gruppi di volontariato comunale” -dichiara il sindaco Roberto Crippa.

“Fin dall’inizio della pandemia siamo al lavoro per cercare di affrontare questa enorme sfida con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi per i cittadini e questo è un importantissimo passo in avanti, per evitare lunghi spostamenti specialmente a persone anziane. Tra l’altro mi fa molto piacere sottolineare che si tratta di una delle primissime realtà extraospedaliere a partire in Brianza, proposta da quattro piccoli Comuni, dimostrazione che il lavoro di squadra porta sempre ottimi frutti”.

(in foto: Croce Rossa Alte Groane Misinto)

05032021