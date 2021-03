SARONNO – Az Saronno subito vincente ella prima giornata di C Gold. A porte chiuse per l’emergenza coronavirus ma in diretta su Facebook, oggi alle 19 il debutto dell’Az Saronno del coach Tato Grassi contro lo Sporting Milano/Milano 3 al centro giovanile “Ronchi” di via Colombo. Il campionato di basket maschile serie C Gold prova dunque a partire, con un mini-torneo destinato ad esaurire la regular season in un paio di mesi.

La cronaca – Prima metà di gara senza troppi sussulti con i saronnesi ad allungare progressivamente: primo quarto 21-10 per i padroni di casa. Si va avanti così anche nel secondo quarto, fra una magia di Marusic o un canestro del trascinatore Mariani e con una difesa di casa che lascia davvero poco spazi. Si arriva sul 38-22 a 3′ dal riposo di metà gara ed al riposo l’Az Saronno ci va addirittura sul 44-24. Dopo il breve intervallo la musica non cambia e Saronno arriva presto ai 50 punti con un tiro da 3 di Mariani. Con il terzo quarto che termina 63-44. La Az non si fa distrarre neppure nel finale e tiene alta la concentrazione, vincendo in scioltezza.

Az Saronno-Milano3 77-52

(foto di gruppo per l’Az Saronno al via della nuova stagione)

06032021