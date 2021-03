SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Ancora una accelerata a Saronno e dintorni, anche se su numeri più contenuti che in altre zone del Varesotto. Oggi a Saronno sono stati registrati +16 casi di coronavirus, a Caronno Pertusella +7.

Ecco i contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per il confronto):

Saronno: 3.093 (3.077)

Caronno Pertusella: 1.373 (1.366)

A Tradate aumento contenuto oggi mentre numeri alti si sono registrati a Varese, Busto Arsizio e Gallarate. Nuovi casi a Cogliate, Lazzate e Misinto. Ben cinquanta i nuovi casi fra Limbiate e Cesano Maderno.

Numeri alti, per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus, in tutta la zona. Milanese da record con +1450 casi in ventiquattro ore; nel Varesotto +407, in Brianza +537 e nel Comasco +363.

Dati pessimi anche oggi in Italia ed in Lombardia nello specifico, per quanto riguarda i nuovi casi positivi al coronavirus. In Lombardia oggi sono stati registrati +5.658 (ieri erano stati 5.210) ulteriori casi, con una percentuale di positività rispetto ai tamponi effettuati del 9.6 per cento (ieri 9.1 per cento) ed i decessi sono +67 (ieri erano stati +61).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: protezione civile in centro a Saronno)

