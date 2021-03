SARONNO – Il concorso di carnevale, organizzato dagli scout di Agesci Saronno 1, ha annunciato i suoi vincitori, che riceveranno i fantastici premi messi in palio.

Per la prima categoria è stato Samuele a vincere, con il suo costume da chef, per la seconda categoria hanno invece raggiunto la vetta del podio Giulia, nei panni di Crudelia De Mon, Martina, in quelli della celebre artista Frida Kahlo, e il Super Mario Magic di Leonardo, mentre, per la terza categoria, la vittoria è andata alla Regina dei ghiacci di Safaa.

“I partecipanti all’iniziativa sono stati numerosissimi – spiegano gli organizzatori che hanno proposto l’iniziativa insieme all’assessorato alla Cultura – e a tutti loro va un ringraziamento speciale, per aver reso unico e pieno di gioia questo Carnevale, in cui alle ormai consuete mascherine si sono potute aggiungere le loro varianti festose”

Tutti coloro che hanno preso parte al concorso potranno ritirare un ringraziamento, mentre sarà possibile per i vincitori ritirare il proprio premio alla Villa Gianetti, in via Roma 20 a Saronno il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 18.

Filippo Borghi