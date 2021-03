SARONNO – “In preparazione le nostre colombe pasquali, artigianali e squisite. Mani esperte del maestro pasticcere Alessandro Bedeschi della pasticceria San Francesco in Caronno Pertusella stanno facendo un dolce fatto col cuore”. Lo sottolinea il vicepresidente di Saronno point, Mario Busnelli: le colombe saranno vendute per raccogliere fondi da destinare ad interventi per l’ospedale cittadino saronnese e comunque nel settore no-profit.

“Alessandro – ricorda Busnelli è vicino ai malati di cancro, fatelo anche voi, basta un’offerta di 10 euro per gustare una colomba speciale. Anche le uova sono artigianali! Impegniamoci insieme per una pasqua più buona. Per prenotare chiama il numero telefonico 3386374481; prevista la consegna a domicilio”.

(foto: il “making” delle colombe pasquali che saranno distribuite dai volontari dell’associazione no profit Saronno point; i fondi raccolti saranno investiti per progetti a favore dell’ospedale saronnese di piazza Borella)

