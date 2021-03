SARONNO – La Fondazione Culturale Giuditta Pasta ha deciso, in collaborazione con Jonas Como Onlus, di confermare la lectio magistralis con Massimo Recalcati Quando una scuola è buona?, che era stata sospesa causa Covid-19 nel corso della stagione 2019-2020.

L’appuntamento si svolgerà in diretta streaming giovedì 11 marzo alle 21 sulla piattaforma Zoome sarà riservato ai soli possessori del biglietto/abbonamento che potranno interagire con Recalcati attraverso una live chat.

Sarà l’occasione per parlare del presente ma con uno sguardo costruttivo al futuro, su un tema che coinvolge e richiama alla riflessione noi tutti: genitori, insegnanti e allievi (grandi e piccini).

“È sicuramente un modo diverso e inusuale di fruizione ma crediamo che i giovani e la scuola siano la colonna portante della nostra società e noi, che siamo un ente promotore di cultura, pensiamo che il compito che questo tempo di cambiamento ci chiama ad assolvere è quello di cercare di costruire il futuro con gli strumenti che ora sono a nostra disposizion”.

Per maggiori informazioni o richieste vi chiediamo la gentilezza di scrivere a: [email protected]



Giovedì 11 marzo 2021 | ore 21.00

MASSIMO RECALCATI in

QUANDO UNA SCUOLA È BUONA?

una produzione Ass. Jonas Como Onlus

Jonas Como Onlus, centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi, è da anni impegnato sul territorio in progetti di rilevanza sociale. Particolare cura è dedicata al lavoro con le scuole, luogo di prevenzione primaria fondamentale per la crescita del soggetto in formazione.

Massimo Recalcati, fondatore di Jonas Onlus, saggista, professore universitario, tra i più noti psicoanalisti in Italia, terrà una lectio magistralis dal titolo “Quando una scuola è buona?”. Ricordiamo tra le sue numerosissime pubblicazioni “L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento” e “Il complesso di Telemaco”.