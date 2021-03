MILANO – Dati pessimi anche oggi in Italia ed in Lombardia nello specifico, per quanto riguarda i nuovi casi positivi al coronavirus. In Lombardia oggi sono stati registrati +5.658 (ieri erano stati 5.210) ulteriori casi, con una percentuale di positività rispetto ai tamponi effettuati del 9.6 per cento (ieri 9.1 per cento) ed i decessi sono +67 (ieri erano stati +61).

Per quanto concerne le terapie intensive, i ricoverati per covid sono attualmente 565, con numero in salita da ieri, +22. Mentre i ricoverati nei reparti covid non intensivi sono 4.934, oggi +130. Numeri dunque consistenti, nella loro crescita. I guariti e dimessi oggi sono stati 1.065, in forte calo rispetto a ieri quanto erano stati 1.415.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

