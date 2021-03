SARONNO – Non manca un pizzico di sfortuna tra le cause dell’incidente avvenuto qualche giorno fa in via Don Volpi dove nel pomeriggio la polizia locale è stata chiamata ad intervenire a seguito dello scontro tra due vetture.

Al loro arrivo gli agenti hanno trovato le auto incidentate, fortunatamente con danni e senza conseguenze per i conducenti, in mezzo al parcheggio. In sostanza le due vetture, parcheggiate una davanti all’altra hanno fatto retromarcia in contemporanea e si sono scontrate.

Entrambi i conducenti, un 43enne di origine marocchina residente a Saronno ed una 66enne di Lomazzo, sono scesi dalle rispettive vetture, una Seat per l’uomo ed una Peugeot per la donna residente in provincia di Como, e constati i danni hanno chiamato il comando di polizia locale di piazza Repubblica. La centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza dei due conducenti ed effettuato i rilievi del caso.

(foto archivio)