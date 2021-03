SARONNO – La satira del profilo “Le bimbe di Fagio” su Instagram ha colpito ancora e, non sarebbe potuta andare diversamente visto il periodo, con protagonista non solo l’attualità locale ma pure il Festival della canzone italiana di Sanremo, in scena in scena in questi giorni. Ed ecco dunque scendere la scaletta del teatro Ariston niente meno che il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, che “gongola” per la chiamata del coordinatore della campagna vaccinale di massa contro il coronavirus che ha accolta la proposta del primo cittadino saronnese per aprire un punto vaccinazioni a Saronno, nella palestra della scuola Pizzigoni.

Per il sindaco Airoldi, dunque, missione compiunta ed anche, almeno su Instagram, i riflettori dell’Ariston di Sanremo. Un bel traguardo, anche se c’è chi è andato… addirittura su Marte, sempre su “Le bimbe di Fagio”, ed era pure sbucato Bernie Sanders.

(foto: la simpatica immagine pubblicata sul goliardico profilo Instagram nato durante la recente campagna elettorale ma rimasto ben attivo anche nei mesi successivi)

