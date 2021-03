SARONNO – Dopo gli spunti del sindaco Augusto Airoldi, arrivano dall’assessore alla Mobilità Franco Casali le prime indiscrezioni sul progetto di riqualificazione di via Roma con il salvataggio dei bagolari.

“E’ stata una progettazione che ha richiesto due mesi di lavoro perchè volendo preservare i bagolari non si possono usare le macchine movimento terra per “spaccare” i marciapiedi per la riqualificazione. Useremo tecniche mai usate prima a Saronno per riuscire a rinnovare i marciapiedi senza danneggiare le radici”. Casali anticipa che l’Amministrazione userà degli strumenti ad aria compressa: “In città sarà un’innovazione, in Italia non viene usato spesso ma all’estero ha dato buoni risultati”.

L’esponente della Giunta rimarca la volontà dell’Amministrazione di realizzare aiuole più grandi per i bagolari che, dove possibile, saranno collegate a quelle di piante vicine: “L’obiettivo è creare delle condizioni per cui le piante abbiano uno spazio per crescere senza danneggiare i marciapiedi”. Per la pista ciclabile si parla di cemento e calcestruzzo drenante. Novità anche i marciapiedi dove si pensa all’utilizzo di autobloccanti ma con un fondo impermeabile per evitare problemi alle cantine delle abitazioni residenti.

E i tempi: “La progettazione non è stata semplice ma siamo in fondo. Ci siamo stiamo organizzando per realizzare nelle prossime due settimane una presentazione online in collaborazione con l’assessorato ai Lavori Pubblici”.

