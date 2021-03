SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dall’Amministrazione comunale in merito alle novità sulla sosta tra via Roma e via Manzoni.

L’Amministrazione comunale sta lavorando ad una ridefinizione complessiva del Piano della Sosta sul territorio cittadino e, già dai prossimi giorni, entreranno in vigore alcune modifiche rispetto alla regolamentazione esistente nelle zone soggette ad una forte domanda di posti per il parcheggio temporaneo delle auto.

Il primo intervento di revisione riguarda il comparto racchiuso nel quadrilatero via Roma-Miola-Parini-Manzoni, anche in relazione agli imminenti lavori di riqualificazione di via Roma. In quest’area, verranno disciplinate le aree di parcheggio attualmente prive di regolamentazione, ovvero i parcheggi liberi, allo scopo di ridurre i tempi di sosta dei veicoli per aumentarne l’avvicendamento a beneficio sia dei cittadini, che delle attività commerciali, salvaguardando nel contempo le esigenze dei residenti. Si sta quindi procedendo da questa mattina all’introduzione di zone a disco orario e di zone destinate al parcheggio di residenti in possesso dei requisiti richiesti dall’attuale regolamento.

In totale si interverrà gradualmente su circa 200 stalli.

