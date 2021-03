SARONNO – È al PalaDozio di via Biffi che Pallavolo Saronno e Rossella ETS Caronno Pertusella hanno regalato spettacolo. Il secondo derby della stagione va anche in questo caso ai gialloblù (dopo il 3-1 dell’andata), che in cinque set hanno avuto la meglio sugli amaretti di Igor Galimberti.

Dopo aver vinto il primo e combattutissimo parziale con il punteggio di 25-27, la Rossella ETS Caronno Pertusella si fa rimontare e sorpassare. I biancoblù infatti trovano l’1-1 nel secondo set (25-20) e poi stravincono la terza frazione (25-14) portandosi in vantaggio. Il primo punto perso in stagione porta gli uomini di Claudio Gervasoni a reagire: conquistato il quarto set 21-25, i gialloblù chiudono al tie-break con il 10-15 finale. Rammarico per i padroni di casa, che forse avrebbero potuto gestire meglio gli ultimi scambi.

Si chiude così la prima fase del campionato di serie B. La Rossella ETS Caronno Pertusella festeggia per il primo posto conquistato a quota 17 punti, mentre la Pallavolo Saronno ha blindato la seconda posizione con 10 punti. Ancora incertezza sulla data d’inizio della seconda fase di campionato.