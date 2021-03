CHIERI – Domenica soleggiata anche se fresca per la Caronnese guidata da mister Roberto Gatti impegnata in trasferta in Piemonte contro il Chieri allenato da Marco Didu (vincente al Comunale nella gara di andata per 1-0), da sempre un avversario storico dei rossoblù. Agli ordini di Pirriatore da Bologna la partita inizia in orario all’interno di uno stadio “De Paoli” chiuso al pubblico causa Covid. Nei primi minuti del match le squadre in campo si sfidano subito a viso scoperto con azioni veloci da una parte all’altra del campo di gioco. Al 10′ da una punizione all’altezza del calcio d’angolo calciata da Ferrandino tocca a De Letteriis in piena area ergersi più di tutti e con un preciso colpo di testa costringere il numero uno caronnese Marietta alla parata d’istinto. Al 16′ a seguito di una punizione di Ferrandino e alla respinta della retroguardia rossoblù la palla viene agganciata da Rossi che si fa parare dal sempre attento e pronto Marietta sulla linea di porta. Al 22′ Mzoughi dalla tre quarti effettua un buon cross in area ma il portiere dei padroni di casa Finamore esce dall’area piccola e recupera palla evitando l’incursione degli uomini di Gatti. La partita risulta equilibrata e come da previsioni risulta ostica.

Inizia la ripresa che nei suoi primi frangenti conferma il trend del primo tempo. Mister Gatti cambia l’assetto dell’undici rossoblù compiendo ben quattro sostituzioni in poco più di 15 minuti. La partita risulta però bloccata fino al 24′ quando da un cross di Gargiulo i rossoblù costringono Finamore ad una doppia parata anche se a gioco fermo. Al 27′ Finamore esce a vuoto su calcio d’angolo di Calì ma l’attacco caronnese non ne approfitta. Al 33′ c’è una bella occasione per i colori rossoblu in area piemontese: da un cross di Vernocchi tocca a Siani impensierire la retroguardia del Chieri che blocca al tiro da buona posizione l’attaccante caronnese. Al 36′ Travaglini s’inserisce e blocca in piena area un buon assist di Pautassi per Ravasi, pronto al tiro centrale verso la porta difesa da Marietta. Sul finale, al 48′, l’ultima occasione è per i padroni di casa: in piena area Pautassi di testa aggancia un calcio d’angolo di Ferrandino e sulla corta distanza impegna Marietta alla parata. Il match termina senza reti. Si è giocato per la 5′ giornata di ritorno di serie D. In classifica la Caronnese è sesta con 39 punti. il Chieri è a metà classifica con 30.

Fabrizio Volontè

Chieri-Caronnese 0-0

CHIERI: Finamore, Dalmasso, Pautassi, Sangiorgi (34′ st Castelletto), Conrotto, De Letteriis, Benassi, Della Valle, Rossi (25′ st Barcellona), Ravasi, Ferrandino. A disposizione Marenco, Pezziardi, Pompilio, Ozara, Mennuti, Pedrabissi, Valenti. All. Didu.

CARONNESE: Marietta, Coghetto (17′ st Torin), M Zoughi, Galletti (9′ st Cosentino), Travaglini, Gargiulo, Banfi (29′ st Becerri), Putzolu (1′ st Battistello), Siani, Corno (13′ st Vernocchi), Calì. A disposizione Angelina, Boschetti, Cattaneo, Midolo. All. Gatti.

Arbitro: Pirriatore di Bologna (Jordan di Firenze e Pasotti di Imola).

07032021