CARONNO PERTUSELLA – Emergenza coronavirus, l’Amministrazione comunale caronnese del sindaco Marco Giudici fa il quadro della situazione in città, anche alla luce del costante incremento dei casi positivi al quale si è assistito negli ultimi tempi. Lo spunto viene dai dati di Ats Insubria, comunicato al Comune lo scorso 3 marzo e che indicano come a Caronno vi siano 78 casi attivi, mentre i guariti ha raggiunto il numero di 1.195. Caronno Pertusella è una delle località sinora più colpite dal virus in provincia di Varese ed anche dove si era manifestato il primo caso a livello provinciale.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: a sinistra, il sindaco caronnese Marco Giudici)

07032021