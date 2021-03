MILANO – In discesa, succede sempre nei fine settimana perchè vengono processati meno tamponi, i nuovi casi positivi al coronavirus: oggi in Lombardia +4.397 (con 32.144 tamponi molecolari effettuati) rispetto a 5.658 di ieri (con 39.724 tamponi molecolari). In calo di decessi registrati oggi, sono +33 (ieri 67) che portano a 28.738 morti in Lombardia dall’inizio della pandemia. Negli ospedali, in terapia intensiva oggi saldo di +8 pazienti (passano da 565 a 573) mentre in netta crescita sono i ricoveri per covid nei reparti non intensivi, +124 in ventiquattro ore (totale di 5.058 contro i 4.934 a ieri).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

