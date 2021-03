VARESE – Nel weekend i tamponi processati sono sempre meno e cala il numero complessivo di nuovi casi positivi al coronavirus scoperti, ma oggi resta stratosferico il dato di Brescia, +1.228; e Milano segue con +1.096. Staccate tutte le altre province. Alta comunque Monza e Brianza, +381 casi oggi; nel Varesotto +114 e nel Comasco +166. in Lombardia il tasso di positività è in risalita, 10.3 per cento dei tmaponi processati contro il 9.6 per cento di ieri.

I nuovi casi di oggi provincia per provincia

Brescia 1.228

Milano 1.096

Monza e Brianza 381

Bergamo 369

Pavia 233

Mantova 205

Lecco 176

Como 166

Cremona 161

Varese 114

Lodi 51

Sondrio 51.

In Lombardia in discesa, succede sempre nei fine settimana perchè vengono processati meno tamponi, i nuovi casi positivi al coronavirus: oggi in Lombardia +4.397 (con 32.144 tamponi molecolari effettuati) rispetto a 5.658 di ieri (con 39.724 tamponi molecolari). In calo di decessi registrati oggi, sono +33 (ieri 67).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

