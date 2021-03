SARONNO – Non caldissima ma comunque una bella giornata di sole dal sapore quasi primaverile, quella di oggi, che malgrado la Lombardia, Saronno e il Saronnese siano nella Zona arancio scuro dell’emergenza coronavirus non stanno mancando di spingere molte persone fuori casa. Non solo in centro ma anche lungo le stradine ciclopedonali sterrate del Parco del Lura alla periferia nord cittadina, dove si è vista molta gente sin dalla mattinata. E, aspetto sicuramente positivo, nessun assembramento e molta attenzione per rispettare le regole contro i nuovi contagi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: stamane al Parco del Lura parecchia gente impegnata in una corsetta nel verde)

07032021