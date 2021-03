SARONNO – Fiamme alte anche più di due metri: è successo dietro alla stazione ferroviaria di “Saronno sud” al confine con Caronno Pertusella dove sono dovuti accorrere i vigili del fuoco con due mezzi.

Singolare incidente nel posteggio di via Don Volpi, una dinamica così gli agenti della polizia locale non l’avevano mai vista.

Via Roma, via Miola, via Parini e via Manzoni: in arrivo nuove zone disco e residenti.

In preparazione colombe pasquali dell’associazione no profit Saronno point, artigianali e squisite. Le sta preparando il maestro pasticcere Alessandro Bedeschi della pasticceria San Francesco in Caronno Pertusella, che si è messo a disposizione dei volontari. Saranno vendute ed i fondi raccolti destinati a iniziative benefiche.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

07032021