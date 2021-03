ORIGGIO – Tentato furto l’altro giorno davanti ad una ditta di via Saronnino nella zona industriale di Origgio: quando è uscito dall’azienda, un trasportatore ha trovato tre persone che armeggiava attorno al suo furgone, anzi uno era addirittura nell’abitacolo, forse stava cercando di metterlo in moto. Il proprietario si è fatto avanti ed intanto si è messo a gridare per richiamare l’attenzione di chi si trovava all’interno della ditta. A quel punto i malintenzionati sono scappati, balzano su un camioncino che aveva parcheggiato nelle immediate vicinanze, e con il quale hanno rapidamente fatto perdere le tracce.

E’ stato dato l’allarme e sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale, che ha raccolta la denuncia dell’accaduto. Si è scoperto che i ladri avevano già manomesso il blocchetto dell’avviamento del furgone ma, come detto, non hanno avuto il tempo di portarlo via. Sono adesso in corso le indagini.

