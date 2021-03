Regione: finanzamenti alle start up promettenti, anche a Lomazzo e Locate

LOMAZZO / LOCATE VARESINO – Regione Lombardia, grazie alla misura “Archè”, ha finanziato 299 progetti di start up con una dotazione economica complessivamente di 14.760.000 di euro e un investimento totale di 30.366473,63.

Il bando sostiene le nuove realtà imprenditoriali lombarde start up, micro-piccole e medie imprese nonché professionisti per definire al meglio il proprio modello di business per trovare nuovi mercati e sviluppare esperienze di co-innovazione in grado di rafforzarle, in particolar modo per rispondere agli effetti della crisi innescata dal Covid-19 che le ha costrette a sostenere i costi del lockdown e a subire di conseguenza una perdita di capitale.

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese considerate ammissibili e nel limite massimo di 75.000 euro. L’investimento minimo ammissibile è pari a 30.000 euro.

Dice l’assessore regionale Guido Guidesi: “La Lombardia si conferma Regione leader in Italia per numero di start up innovative. L’impegno di Regione Lombardia è quello di sostenere le idee dei nostri giovani imprenditori affinché questo primato si confermi anche in futuro e strumenti come la misura ‘Archè’ vanno proprio in questa direzione”.

Per quanto riguarda la provincia di Como, 11 sono i progetti; il contributo regionale è pari a 720.261,95 euro per un investimento complessivo sulla provincia di 1.534.622,90 di euro.

Queste le star up che riceveranno per i loro progetti il finanziamento :

QEN srl di Lomazzo (start up innovativa), Officine meccaniche Stucchi srls di Cantù, Arva Group sas di Alessandro Anelli & C di Locate Varesino, OHPSKIN srl di Lomazzo (start up innovativa), Impasto Italiano srl di Cabiate, Maglificio V&L srl di Lurago Marinone, Hiro Robotics di Lomazzo (start up innovativa), Punto Alto srl di Valmorea, Tnt Vape srl di Inverigo, Anakea di Pons G.H. & C sas di Gravedona ed Uniti e Lightdrop (start up innovativa).

