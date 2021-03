SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Sconcertante episodio quello accaduto appena fuori Dal Pozzo, la frazione tra Saronno e Ceriano Laghetto. Qualcuno è andato sul posto, lungo una stradina sterrata che porta fra i campi, ad ha scaricato diversi quintali di resti edili, in parte addirittura proprio sulla stradina, da dove dunque non si riesce più a passare. Nelle scorse ore, dopo la segnalazione dell’accaduto da parte di alcuni cittadini, si è recata sul posto la polizia locale per un sopralluogo; con loro anche il vicesindaco di Ceriano, Dante Cattaneo.

“Brutto episodio di scarico di rifiuti edili nella nostra bella campagna, tra Dal Pozzo e Ceriano – conferma Cattaneo – Chi abbia visto movimenti strani negli scorsi giorni è pregato di segnalarlo alla polizia locale. L’episodio è ancor più orrendo perché lo scarico ostruisce la strada vicinale usata dai nostri agricoltori per coltivare i terreni!” Quanto prima i rifiuti saranno rimossi e smaltiti correttamente.

(foto: i rifiuti edili che sono stati abbandonati in zona Dal Pozzo, con il sopralluogo di polizia locale e del vicesindaco Dante Cattaneo)

07032021