Silighini e “la favola della Lega sulla Rodari” con “il tetto dell’Aldo Moro che piange pioggia”

SARONNO – “Facendo cinema e spettacolo da ormai 28 anni posso dire con estrema conoscenza del settore, che ciò che ho visto a Saronno in certi ambienti è degno di una delle più simpatiche e divertenti fiction comiche italiane”.

Inizia così l’intervento di Luciano Silighini che commenta l’ultima nota della Lega sulla scuola Rodari.

La dolcezza e tenero affetto con il quale Lucia Castelli della Lega Lombarda (ripeto sempre che in quel di Saronno si usa ancora il termine retrò scordando che ovunque si chiama Lega Salvini) parla del lavoro dell’ex sindaco Fagioli verso la scuola Rodari non solo mi fa sorridere ma mi ispira per stendere la sceneggiatura di una favola.

Castelli quando dice “la giunta Fagioli nel corso della sua amministrazione ha sempre fatto suo il dovere di ogni amministrazione pubblica di prestare particolare attenzione ai giovani cittadini ed ai luoghi in cui essi vivono“ riferito al bando da 4 milioni ricevuto dal Ministero, dimentica innanzitutto che è un progetto iniziato dall’amministrazione Porro poi continuato si da Fagioli aderendo al bando, ma soprattutto dimentica i secchi messi nelle classi per raccogliere l’acqua che scendeva dai soffitti quando un lavoro di muratura avrebbe risolto il problema, dimentica i controsoffiti caduti rischiando di colpire i bambini e le maestre quando una mano di cemento poteva risolvere questo pericolo,dimentica le classi abbandonate perché inagibili,dimentica le macchie di umidità,le infiltrazioni,i comitati spontanei e apolitici di genitori riuniti per chiedere un aiuto immediato, tutto dimenticato con risposta che “intanto arriva il bando“. Il bando è una cosa e l’emergenza è altro. Eppure silenzio.

E no cara Lega, prova un’altra volta su altro ma non vantarti di aver amministrato bene le scuole cittadine. Il tetto dell’Aldo Moro è li che piange ancora non lacrime ma pioggia. Ci sono emergenze che il sindaco deve risolvere anche se non gli compete certe volte, come fa un buon padre di famiglia e in 5 anni ho visto ben altro. Ritentate sarete più fortunati. Forse.