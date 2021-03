SARONNO – Sabato l’Amministrazione ha indicato l’intenzione di modificare le regole della sosta di circa 200 posti auto nel comparto chiuso tra via Roma, via Parini, via Manzoni e via Miola. Ecco le novità che con il cambio di segnaletica si concretizzeranno in via Guaragna e via Carugati. In sostanza stalli con la sosta libera senza limiti di tempo (stalli bianchi) diventeranno spazi dedicati ai residenti (gialli) o zona disco.

In base all’ordinanza, in via sperimentale, la sosta in via Guaragna sarà permessa sono con l’uso del disco orario. La limitazione sarà attiva dalle 8 alle 20 e sarà consentito il parcheggio per due ore.

Per quanto riguarda via Carugati è prevista una divisione tra stalli per residenti e zona disco. Nel dettaglio i parcheggi del tratto compreso tra via Bergamo e via Baracca sarà riservata alla sosta dei veicoli dei residenti autorizzati (zona R2). Nel tratto compreso tra via Baracca e via Parini sarà in vigore la zona disco dalle 8 alle 20 per una durata massima di 4 ore. Dedicata solo a chi possiede un pass residenti R2 i parcheggi compresi tra via Parini e civico 9. Da qui fino a via Roma sarà una zona disco dalle 8 alle 20 con una sosta consentita di 4 ore.

Nel provvedimento è indicato che si tratta di una sperimentazione i cui risultati dovranno dunque essere valutati.