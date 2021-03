LIMBIATE – Torna ad essere aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14, il punto tamponi in auto di Limbiate.

Allestito nel piazzale del parcheggio del centro sportivo comunale di via Tolstoj ad ottobre, in seguito ad un accordo tra l’ASST Monza e l’amministrazione limbiatese, il drive through era stato attivato per effettuare tamponi molecolari al “mondo scuola” (studenti, insegnanti, personale Ata) di Limbiate e dei comuni dell’area sud della Brianza ed era aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Già a fine novembre, il servizio era stato rivolto a tutta la cittadinanza, previa richiesta del medico e con la prenotazione dell’esame direttamente sul sito dell’ASST Monza. Con il mese di gennaio 2021, l’apertura era stata ridotta a soli tre giorni la settimana, ma l’aumento considerevole dei contagi registrato da fine febbraio ha convinto ASST Monza a ripristinare i vecchi orari potenziati.

Per prenotare l’esame, è necessario registrarsi preventivamente attraverso il servizio “Accoda” sul sito di ASST Monza: https://accoda.asst-monza.it/

