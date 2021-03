Ceriano Laghetto migliora il wifi nelle scuole. Arriva la fibra

CERIANO LAGHETTO – Lavori in corso nelle scuole di Ceriano Laghetto con la riconfigurazione di tutte le reti wi-fi esistenti nell’edificio della scuola primaria e della secondaria e negli uffici della scuola materna in funzione della connessione in fibra ottica al fine di sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dalla nuova rete dati.

L’intervento, che verrà eseguito con finanziamenti statali, ha un costo di circa 24 mila euro. Per gli edifici della scuola primaria e secondaria, sono inoltre previsti entro l’estate ulteriori interventi di adeguamento alle norme di prevenzione per circa 140mila euro. “Il cantiere Ceriano non si ferma e anche in questi mesi difficili per i tanti problemi che si devono affrontare con l’emergenza pandemica, siamo impegnati per garantire la realizzazione di interventi importanti per il continuo miglioramento del paese – dice il sindaco Roberto Crippa – Sicurezza, efficienza energetica, scuole e attività sportive sono i versanti sui quali questa Amministrazione è particolarmente impegnata e sta investendo le maggiori risorse economiche”.

