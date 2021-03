SARONNO – Parlando a Radiorizzonti questa mattina il sindaco Augusto Airoldi ha fatto il punto della situazione dell’emergenza coronavirus in città, che ha definito “in rapido peggioramento”. A conferma i dati aggiornati: “I contagi appaiono in rapida ascesa, attualmente ci sono 153 casi attivi, erano 103 la settimana prima. Dobbiamo riflettere, ed essere molto più rigorosi nell’uso della mascherina, attenti al distanziamento ed a disinfettare spesso le mani. Mi appello ai saronnesi perchè queste misure siamo sempre rispettate, e chiedo soprattutto a giovani ed adolescenti la massima attenzione”.

Peggiorano le cose negli istituti scolastici, elementari e medie: da 2 classi in quarantena la scorsa settimana si passa ora a 5 classi.

Le rsa, residenze anziani di Saronno restano tutte covid-free, nessun caso, e come ha ricordato il sindaco, le vaccinazioni di personale ed ospiti sono sostanzialmente concluse.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

