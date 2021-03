VENEGONO INFERIORE – Ha causato non pochi problemi ed inconvenienti, con rallentamenti anche alla circolazione, l’incidente avvenuto stamattina alle 6 in via dei Noccioli a Venegono Inferiore.

Cosa è successo esattamente? L’autista di un furgone ha urtato il cavo della linea telefonica sospesa. Il mezzo è rimasto incastrato nel cavo e procedendo, visto che il conducente non si era accorto dell’accaduto, ha abbattuto 4 pali della linea telefonica.

Chiamati da alcuni automobilisti di passaggio e dal conducente del mezzo sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate. Due le attività svolte dei pompieri accorsi sul posto con un’autopompa: hanno messo in sicurezza l’area e liberato il veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno visto che il furgone bloccato e il mezzo dei pompieri (oltre alla necessità di queti ultimi di lavorare in sicurezza) hanno provocato rallentamenti alla circolazione stradale.

(foto dei comando dei vigili del fuoco di Varese)