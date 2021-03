BREGNANO – Nella notte intervento con autopompa e modulo spegnimento rapido a supporto del comando di Como dei vigili del fuoco di Lazzate per un incendio in un box, in una vecchia corte nella zona central del comune di Bregnano, in piazza Castello. Si è creato tanto fumo ed il tempestivo intervento dei pompieri ha evitaot che le fiamme di estendessero agli alloggi vicini. Un appartamento limitrofo è stato comunque invaso da una coltre di fumo. I residenti nel caseggiato si sono allontanati in tempo ed i vigili del fuoco hanno salvato due gattini, che rischiavano di rimanere soffocati. Adesso stanno bene.

Sul posto anche i pompieri dei distaccamenti volontari di Lomazzo ed Appiano Gentile; sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto e per valutare l’entità dei danni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

(foto: alcune fasi dell’intervento di spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco)

