SARONNO – Asst Valle Olona che gestisce gli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno ha reso noti i dati dei pazienti colpiti da covid.

A oggi, lunedì 8 marzo 2, sono ricoverati 151 pazienti Covid-19 così suddivisi:

a Busto: 76 nei reparti Covid, 16 con casco Cpap, 8 in Terapia intensiva; 9 in osservazione al Pronto soccorso.

a Saronno: 41 nei reparti Covid, 8 con casco Cpap; 2 in osservazione in Pronto soccorso.

a Gallarate: 34 nei reparti Covid, 18 con casco Cpap; 3 in osservazione in Pronto soccorso.

Stamattina il sindaco Airoldi ha reso nota anche la situazione dei positivi in città. “I contagi appaiono in rapida ascesa, attualmente ci sono 153 casi attivi, erano 103 la settimana prima. Dobbiamo riflettere, ed essere molto più rigorosi nell’uso della mascherina, attenti al distanziamento ed a disinfettare spesso le mani. Mi appello ai saronnesi perchè queste misure siamo sempre rispettate, e chiedo soprattutto a giovani ed adolescenti la massima attenzione”. Peggiorano le cose negli istituti scolastici, elementari e medie: da 2 classi in quarantena la scorsa settimana si passa ora a 5 classi.

(foto archivio)