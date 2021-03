CARONNO – In occasione della giornata internazionale della donna l’Amministrazione Comunale di Caronno Pertusella, in particolare l’assessorato alle Pari Opportunità e alla Cultura, propone tre appuntamenti che si svolgeranno nel mese di marzo.

Si parte con “Dedicato a Te” Donne che leggono per Donne, che si svolgerà l’8 marzo alle 8, in seguito “Girl R-evolution: Crescere al femminile nel mondo reale e in quello virtuale”, previsto per mercoledì 24 marzo alle 20.45 ed infine “Violenza di genere nelle relazioni degli adolescenti e dei giovani adulti. Prevenire, rilevare, intervenire”, domenica 28 marzo alle 16.

Sarà possibile seguire gli incontri online collegandosi al canale youtube del Comune di Caronno Pertusella, al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UC3DMTw2SvGEhSeIlgJbAnwg

Il primo progetto, che si svolgerà proprio durante la giornata internazionale della donna, è stato organizzato con la collaborazione delle associazioni e delle istituzioni educative presenti sul territorio.

La conferenza del 24 marzo sarà tenuta da Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore, e dalla Mara Sciorra, psicoterapeuta cognitivo comportamentale, mentre all’appuntamento dell’28 marzo saranno presenti Gloriana Rangone e Mitia Rendiniello, psicologhe e psicoterapeute.

Giulia Gritti

(foto archivio)