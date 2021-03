SARONNO – Un’altra settimana con tantissimi ospiti aspetta i radioascoltatori saronnesi e non solo. Gli appuntamenti principali, li troviamo come di consueto il Sabato, 13 marzo, assieme a Gianni Branca, che all’interno del suo solito programma, “Dalla parte del cittadino”, ospita l’Avvocato Ruggero Pavoni, che illustra il “Recovery Fund” e il CIG Cassa Integrazione Guadagni. Tornando ai giorni precedenti, Mercoledì 10, alle 11.29, con replica alle 21, Alimentazione e Benessere, a cura del dott.Paolo Pignattelli e della dott.ssa Silvia Ambrogio. A seguire, il giorno successivo, Giovedì 11, alle 10.29, con replica alle 19.13, Gabriella ed Emilio ospitano il presidente dell’associazione Paolo Maruti Egidio Bacchi. Si prosegue Venerdì 12 marzo con “Il Vangelo della Domenica” assieme a Don Federico Bareggi, ed a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano, a cura di Igea. Per terminare una settimana ricca di appuntamenti il consueto appuntamento del Lunedì, alle 9.30, a cura del prevosto di Saronno Don Armando Cattaneo e Carlo Legnani, a seguire, alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. E per finire il nuovo appuntamento del lunedì alle 11.15, con replica alle 20, nel programma “Match Point”, il Sindaco di Saronno (o un rappresentante dell’amministrazione comunale) terrà un aggiornamento di 5 minuti sulla evoluzione della situazione in città nei giorni dell’emergenza Coronavirus su sanità, istruzione, sicurezza.

Martedì 9 marzo – Per iniziare la giornata alle 9.30 all’interno del consueto “Buona giornata” Maria Grazia Buzzetti darà utili consigli di giardinaggio. Alle 10.29, con replica alle 19.13, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette culinarie. Per finire la giornata, alle 21.30, nella trasmissione Lifestyle, Damiano Caron parlerà di Inteligenza artificiale:opportunità o minaccia?”. Mercoledì 10 marzo – Alle 10.29, con replica alle 19.13, Elvira Ruocco conduce il nuovo programma “Le ville della Lombardia”, un piacevole itinerario alla scoperta del fascino del territorio lombardo . E per finire la giornata, alle 11.29, con replica alle 21, Alimentazione e Benessere, a cura del dott.Paolo Pignattelli e della dott.ssa Silvia Ambrogio.

Giovedì 11 marzo – Alle 10.29, con replica alle 19.13, ospite di Gabriella ed Emilio il presidente dell’associazione Paolo Maruti Egidio Bacchi. Venerdì 12 marzo – Alle 11.29, con replica alle 21.00, “Il Vangelo della domenica” , con don Federico Bareggi, a seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea.

Sabato 13 marzo – Per iniziare la giornata, alle 10.29, con replica, alle 19.13, Gianni Branca e “Dalla parte del cittadino”, ospite l’Avvocato Ruggero Pavoni, che illustrerà il “Recovery Fund” e il CIG Cassa Integrazione Guadagni. Alle 11.29, con replica alle 21, “Nel blu dipinto di blu”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini. Domenica 14 marzo – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. A seguire alle ore 14.30 il consueto “Liberi tutti” a cura di Daniele Sbriglio. E per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 “Uazzanane Sunday Night”.

Lunedì 15 marzo – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo, a cura di Carlo Legnani. A seguire alle 10.03, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it”, e le news da Saronno e dintorni. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. A seguire alle 11.15, con replica alle 20, nel programma “Match Point”, il Sindaco di Saronno (o un rappresentante dell’amministrazione comunale) terrà un aggiornamento di 5 minuti sulla evoluzione della situazione in città nei giorni dell’emergenza Coronavirus su sanità, istruzione, sicurezza. E per finire, alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “STORIE DI GIOCHI”, dal nascondino al Sudoko, in cui si farà un breve racconto delle storie e di giochi, come sono nati gli aneddoti e le curiosità che li contraddistinguono.

Tutti i giorni dal lunedì a domenica, dalle ore 17.00 alle 18.00: SPAZIO UNITRE: L’Università delle Tre Età:

Lezioni della settimana: Lunedì 8: Claudio Borroni – I Grandi compositori, Martedì 9: Daniela Armandola – I Goti, Mercoledì 10: Pier Angelo Pedersini – Filosofia, Giovedì 11: Daniela Armandola – Milano o cara, Venerdì 12: Pietro Salerno – Francese 4B proiezioni, Sabato 13: Claudio Borroni – I grandi compositori, Domenica 14: Paolo Pignattelli – Alimentazione e Benessere, Lunedi 15 Marzo: Claudio Borroni – I grandi compositori.

FOTO ARCHIVIO RADIORIZZONTI NORBERTO TALLARINI