ROVELLO PORRO – “Ulteriore messa in sicurezza per via Dante, in corrispondenza con l’attraversamento pedonale che porta alla farmacia, con l’lluminazione su entrambi i lati della strada”. Ad annunciare l’intervento, eseguito in questi giorni, è l’Amministrazione comunale rovellese. Obiettivo, dunque, quello di garantire una maggiore visibilità serale e notturna ai veicoli in arrivo, per mettere al riparo i pedoni che dovessero attraversare in corrispondenza delle strisce pedonali, lungo una arteria sicuramente sempre molto trafficata.

Proseguono dunque gli interventi sul territorio da parte dell’Amministrazione del sindaco Paolo Pavan, che anche nel corso dell’ultimo anno, caratterizzato dai lockdown per l’emergenza coronavirus, ha cercato di portare a termine una serie di progetti relativi al comparto delle opere pubbliche, che hanno interessato il territorio comunale, dalle manutenzioni stradali e del verde ad interventi come questo per incrementare la sicurezza stradale.

(foto: l’area di via Dante a Rovello Porro, di fronte alla farmacia, interessata dalle opere)

08032021