VENEGONO SUPERIORE – Alle 12 di oggi a Venegono Superiore, via Kennedy, per cause in fase di accertamento, durante le operazioni di carico di una piattaforma area su di un furgone, si è verificato il ribaltamento dell’attrezzatura. Un operaio è rimasto schiacciato tra i due veicoli. I vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti con un’autopompa, ed hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno subito avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione l’accaduto. E’ intervenuto l’elisoccorso da Como, oltre ad una ambulanza del Sos. Il ferito, un uomo di 47 anni, è stato trasportato con l’elicottero al vicino ospedale di Circolo di Varese; ha riportato varie lesioni ma al momento del ricovero non è risultato in pericolo di vita.

(foto: la piattaforma che si è ribaltata in via Kennedy a Venegono Superiore, schiacciando l’operaio)

08032021