SARONNO – Abbraccio “caloroso” e sospetto nel centro storico, da parte di una ragazza in dolce attesa, che l’altra mattina è stata avvistata nelle vie della zona pedonale, mentre avvicinava gli anziani. Comportamento di per sè sbagliato e pericoloso in tempi di coronavirus, e decisamente sospetto riguardo alle vere intenzioni della sconosciuta.

All’apparenza, un copione già visto: ovvero quello della ragazza che finge di riconoscere l’anziano di passaggio, che finge di essere una sua parente o conoscente e con tale scusa gli fruga nelle tasche, in cerca del portafoglio o di quacosa di valore; simili episodi sono in passato accaduti anche in zona. In questo caso, non risulta che sia stato rubato niente e la sconosciuta è ben presto scomparsa. Sono adesso in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, in una zona peraltro disseminata di telecamere a circuito chiuso della videosorveglianza cittadina, che probabilmente avranno ritratto la protagonista di questi episodi.

(foto archivio)

09032021