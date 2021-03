Borse di studio comunali per i ragazzi di Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Anche quest’anno l’Amministrazione comunale mette a disposizione le “borse di studio cerianesi” per gli studenti in uscita dal primo e dal secondo ciclo scolastico. Si tratta dell’edizione numero 11 del concorso delle borse di studio comunali, che mette in palio 13 assegni destinati ad altrettanti giovani studenti meritevoli. In particolare, sono previste 5 borse di studio da 200 euro ciascuna per gli alunni che frequentano in questo anno scolastico la classe prima della scuola secondaria di primo grado e di 8 borse di studio da 250 euro per gli alunni che frequentano in questo anno scolastico la classe prima della scuola secondaria di secondo grado.

Per la partecipazione è indispensabile la residenza nel Comune di Ceriano Laghetto e per gli studenti iscritti al primo anno della scuola secondaria di primo grado una media della valutazione finale compresa tra sette e dieci ottenuta nella scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020, mentre per gli studenti iscritti al primo anno della scuola secondaria di secondo grado una valutazione finale compresa tra sette e dieci ottenuta nella scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2019/2020. Inoltre, concorrerà alla determinazione del punteggio anche l’Isee famigliare. “Torna anche quest’anno l’iniziativa che intende gratificare i nostri studenti e andare incontro alle famiglie sostenendo parte dei costi necessari alla formazione dei ragazzi –commenta l’assessore comunale all’Istruzione, Dante Cattaneo – E’ un impegno puntuale che vogliamo onorare ogni anno per ribadire concretamente ai nostri ragazzi l’attenzione che questa Amministrazione dedica alla loro formazione. In quest’anno molto particolare e difficile, in cui i ragazzi sono tra quelli che hanno sofferto di più per le tante limitazioni che hanno impedito loro di svolgere tante attività e limitato fortemente anche la didattica in presenza, è importante testimoniare attenzione nei loro confronti anche con queste piccole ma significative azioni”.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 20 aprile 2021. Per informazioni: Comune di Ceriano Laghetto, ufficio scuola al numero telefonico 0296661302. e-mail: [email protected]

10032021