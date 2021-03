CARONNO PERTUSELLA – Singolare incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Caronno Pertusella: è successo poco dopo le 18 quando un camion ha urtato i cavi elettrici, costringendo a chiudere quel tratto di strada, fra via Kennedy e via Trieste, due strade piuttosto trafficate fra centro e periferia della città. Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie dei carabinieri della stazione caronnese e quelle della polizia locale, che hanno deviato il traffico per evitare ogni possibile rischio per i passanti.

Sono stati poi i tecnici dell’azienda elettrica ad occuparsi delle sistemazioni del caso, che sono state eseguite in poco più di un’ora, quando poi tutto è ritornato alla normalità; con il ripristino dei collegamenti che erano stati interrotti e la sostituzione dei cavi. In zona, dove ci sono anche diverse ditte, non sarebbero stati segnalati particolari problemi sulla rete elettrica.

(foto archivio: intervento dei tecnici della compagnia elettrica in occasione di un precedente guasto sulla rete)

10032021