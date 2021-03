ROVELLASCA – Aggiornamento da parte dell’Amministrazione comunale di Rovellasca del sindaco Sergio Zauli sulla situazione dell’emergenza coronavirus in paese, in base ai dati forniti da Ats Insubria. Le persone attualmente positive sono al momento 40, i deceduti dall’inizio della pandemia 19 ed i guariti 439. In totale in paese 498 sono stati i casi registrati sall’inizio della pandemia. Rispetto alla precedente rilevazione che fa riferimento ai dati della terza settimana di febbraio, anche a Rovellasca si segnala un incremento non trascurabile dei “positivi”, considerando che erano 29. Ci sono anche 3 decessi in più.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

10032021