SARONNO – Riceviamo la nota diffusa in mattinata dalla lista civica Con Saronno.

Sintesi e condivisione di varie esperienze sono gli ingredienti della “politica del fare” che il gruppo “Con Saronno” nato intorno al presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli si è dato ieri durante una riunione dove è stato costituito un direttivo con l’incarico di raggruppare persone intorno al progetto di ridare una casa politica comune a uomini e donne che credono nella potenzialità di Saronno e dei tanti saronnesi finora impegnati o meno in politica ma che abbiano idee e progetti, pronti per questo a far sentire la propria voce.

Del direttivo insieme al presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli e all’assessore Gabriele Musarò, fanno parte Angelo Leva nominato segretario politico con due vicesegretari Annalisa Renoldi e Cesare Cenedese responsabile della comunicazione Luciano Silighini Garagnani e Marco Caronni responsabile dell’organizzazione, con loro Graziana Casetto e Chiara Volonté membre effettive.

Tra i primi progetti rafforzare la comunicazione coi cittadini su quanto avviene in Comune e Giunta, creare uno spazio aperto dove chiunque possa far ascoltare la propria opinione suggerendo iniziative e progetti da portare in Consiglio. Punto chiave,anche grazie al lavoro dell’assessore Musarò,le politiche giovanili che vedono oggi nello sport e nella scuola i luoghi di massima formazione culturale,sociale e civica