CERIANO LAGHETTO – “L’11 agosto 2020 quando Putin annunciò la scoperta del primo vaccino anti-covid 19 in tanti lo derisero, minimizzarono, accusarono, snobbarono. Il tempo gli ha dato ragione. Ora, posso dire di essere orgoglioso che la prima azienda a produrre Sputnik V in Europa sarà qui da noi, in Brianza”. A parlare il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

Prosegue Cattaneo: “Da giugno a dicembre, si prevede la produzione di 10 milioni di vaccini per l’Italia. Grazie a Matteo Salvini e al ministro Giorgetti! Il Governo è cambiato e si sente. Sconfiggiamo questo maledetto virus tutti insieme!”