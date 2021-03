Debuttano i 3 canali Telegram de ilSaronno. Ecco i temi e come iscriversi

SARONNO – Un nuovo strumento per essere più vicini ai nostri lettori, fornendo in modo semplice e rapido, aggiornamenti “su misura” e rapidi. Con quest’idea debuttano oggi i tre canali Telegram de ilSaronno. “Ci stavamo pensando da qualche tempo – spiega la direttrice Sara Giudici – e l’aumento degli accessi al servizio di messaggistica istantanea unito alla costatazione che molti lettori usavano questo strumento ci ha spinto a dare un’accelerata negli ultimi giorni. Siamo ancora in modalità test ma, come per tutti gli altri progetti della nostra testata, l’opinione e il feedback dei nostri lettori è essenziale e quindi abbiamo deciso di provare questo strumento con loro“.

Sono tre i canali attivi al momento: “C’è breaking news dove si possono trovare le notizie di cronaca e di vita cittadina su cui è importante essere aggiornati. Diciamo tutto quello che da sapere per essere saronnesi “sul pezzo”. E’ stato attivato un canale dedicato agli aggiornamenti sul fronte della lotta al covid: qui ci saranno i dati ma anche tutte le informazioni sulle vaccinazioni, su quello che si potrà fare e sui divieti in vigore per la lotta alla pandemia. “Completa il pacchetto il canale dedicato alla politica saronnese che garantirà la possibilità di avere un quadro di tutti gli interventi inerenti alla vita politica cittadina e naturalmente del comprensorio”. Come fare per iscriversi? “Semplicissimo. Basta essere iscritti a Telegram e cliccare su questo link per breaking news, su questo per covid e su questo per politica“. Ogni canale è contraddistinto da un colore: “L’abbiamo fatto, senza rinunciare al nostro amato azzurro, per permettere a tutti di trovare con rapidità il canale di loro interesse distinguendolo agli altri. Quindi abbiamo scelto il rosso per le breaking news, il viola per il covid e un grigio super partes per la politica“.

“Notizie, foto e video saranno la partenza, abbiamo intenzione di sfruttare la possilità di interazione offerta dai canali Telegram. Sarà una novità che presenteremo a breve – conclude Giudici – per il momento vi invitiamo a condividere con noi questo nuovo strumento e a farci avere il vostro feedback”. QUI LE FAQ DI TELEGRAM SUI CANALI