TRADATE – “Vaccinazione anti covid-19: perché su 100 persone attese se ne presentano solo 25? La risposta non è nella mancanza di volontà di fare il vaccino o del personale, ma perché le persone non hanno ricevuto le convocazioni oppure le hanno ricevute la sera prima e non hanno avuto il tempo di organizzarsi. Stiamo parlando degli over 80 che spesso non sono auto muniti o al 100 per cento autonomi, o degli insegnanti che risiedono a Tradate e vengono convocati a Menaggio”. Lo sottolinea il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti del Pd.

Prosegue Astuti: “A Regione Lombardia chiediamo maggiore efficienza e organizzazione: anche in questa fase stiamo dimostrando la totale impreparazione e incapacità nonostante l’ingaggio di un consulente “esperto in gestione delle emergenze”.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

10032021