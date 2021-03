VARESE / SARONNO – Sono arrivati a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di Poste italiane, Sda per la consegna di 9.100 dosi del vaccino AstraZeneca, destinate alla provincia di Varese. Nella giornata di oggi alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca e hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di Sda, per raggiungere la destinazione finale all’Asst Sette laghi in Viale Borri 57 a Varese.

Complessivamente il corriere Sda, in collaborazione con l’Esercito italiano, sta consegnando 373.600 dosi di vaccino AstraZeneca in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia.

(foto: consegna a Varese dei vaccini Astrazeneca)

