CERIANO LAGHETTO – “Siamo a quota 157 involucri, 8 pistole e 47 lame!” Il vicesindaco ed assessore comunale alla Sicurezza di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, riferisce degli ultimissimi ritrovamenti nel “Bosco della droga” alla periferia del paese, durante la bonifica in corso dopo l’allontanamento degli spacciatori.

“Il bosco, nella sua interezza, è stato liberato e bonificato. Ma continua il lavoro, con polizia locale e volonari del Gst, per la bonifica del sottosuolo con il metal-detector. Ultimi ritrovamenti: l’ottava pistola e la quarantasettesima lama, un coltellaccio di oltre 20 centimetri. Invito tutti i cittadini a vivere quest’area verde: non solo sulle piste ciclabili ma anche lungo i sentieri, per una bella passeggiata rigenerante, evitando luoghi affollati come i centri commerciali. Con le restrizioni anti-covid in vigore, torniamo ad assaporare le meraviglie della natura che ci circonda” rimarca Cattaneo.

Nei giorni scorsi a visitre l’ex Bosco della droga anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

(foto: l’ultima pistola trovata con il metal detector)

11032021