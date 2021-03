COGLIATE – “Proseguono le opere per la realizzazione e rifacimento dei marciapiedi di via Volta., siamo arrivati ormai a metà dell’opera con la posa della pensilina destinata a chi usa il trasporto pubblico“. A fare il punto degli interventi in corso in paese è il sindaco, Andrea Basilico.

Prosegue Basilico: “ Sono anche iniziati i lavori per la sostituzione dell’intera rete di distribuzione del metano di via Como, in quanto fortemente ammalorata, dureranno circa due mesi. Si tratta di lavori a cura di 2Irete gas”. Molti dunque, a Cogliate, gli interventi nell’ambito delle opere pubbliche, in parte gestiti o coordinati direttamente dal Comune ed in parte di enti “esterni” come appunto la società che si occupa della erogazione e distribuzione del gas.

(foto: la nuova pensilina per gli utenti del trasporto pubblico che è stata posizionata dal Comune in via Volta a Cogliate. Consentirà di attendere il bus senza il rischio di bagnarsi, quando c’è il maltempo)

11032021