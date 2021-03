VARESE – A Viggiù, che per il boom di casi nelle scorse settimane era diventata Zona rossa, sarà la prima località a poter contare sulla immunità di gregge: era stata infatti decisa la vaccinazione di massa ed al momento è stato vaccinato il 67 per cento dei residenti. L’adesione, su base volontaria, è stata molto ampia, 3.131 residenti (è aperta a tutti i maggiorenni, complessivamente gli abitanti sono 5.315), in aggiunta gli ospiti e staff delle due residenze anziani del paese, altre 377 persone. “Vista l’adesione – ha detto i direttore sanitaria della Ats Insubria che sta seguendo il progetto, Giuseppe Catenoso – dovremmo avere il primo paese covid-free”.

11032021